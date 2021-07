Unbekannte hängen in Ingstetten Kater an Seil auf: Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nach einer grausamen Tat in Ingstetten. Ein Kater wurde dort offensichtlich gequält. Er starb an den Folgen.

Es ist eine grausame Tat, die sich Anfang dieser Woche im Roggenburger Ortsteil Ingstetten abgespielt hat: Ein oder mehrere unbekannte Täter haben einem zutraulichen Kater ein Seil um den Bauch gebunden und ihn daran am Pfosten eines Weidezaunes aufgehängt. Die Polizei ist über den Vorfall informiert und ermittelt wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.

Die Besitzerin, die an der Riedstraße wohnt, hörte die Schmerzensschreie ihres Katers am Montagmorgen und fand ihn kurze Zeit später am Zaun hängend. Sie befreite das Tier und stellte fest, dass es seine Hinterbeine nicht mehr bewegen konnte. Die Frau brachte es zum Tierarzt. Dieser konnte ihm allerdings nicht mehr helfen. Der Kater starb im Lauf des Tages.

Der oder die Unbekannten sind die Katze vermutlich am Vorabend oder in der Nacht zum Montag angegangen, berichtet die Polizeiinspektion Weißenhorn zum Tatzeitraum. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden.

Reaktionen im Netz: "Was geht in solchen Menschen vor?"

Ein Familienmitglied hat sich in den sozialen Netzwerken an die Öffentlichkeit gewandt, um auf das Geschehnis aufmerksam zu machen. Auch Fotos des Katers mit mit rot-weißem Fell sind im Beitrag zu sehen. Die Reaktionen der Nutzerinnen und Nutzer rangieren zwischen Entsetzen, Mitgefühl und Wut. "Mir blutet das Herz. Wie grausam manche Menschen sein können - unfassbar. Das tut mir so unendlich leid", kommentiert eine Userin den Facebook-Post, der bis Mittwochmittag mehr als 400 Mal geteilt wurde. Die User hoffen auf einen Ermittlungserfolg: "Einfach nur schlimm. Hoffentlich wird diese Tat aufgeklärt. Was geht in solchen Menschen vor?", schreibt eine Nutzerin. Eine andere: "Hoffentlich findet man irgendwann den/die Kranken und zieht sie zur Verantwortung... Leider zählen unsere geliebten Tiere nur als Sache...Mein Mitgefühl an die Besitzer." (AZ/stz)