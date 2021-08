Roggenburg

vor 25 Min.

Jurist beerbt Jurist: Dominikus Stadler ist neuer Polizeivize

Plus Guido Limmer, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, wurde in Roggenburg verabschiedet. Mit Dominikus Stadler tritt ein Mann aus München seine Nachfolge an.

Von Maximilian Sonntag

Angesichts des Amtswechsels an der zweithöchsten Stelle im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West herrschte im Kloster Roggenburg am Montagmittag reger Betrieb. So besuchte unter anderem Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, den Landkreis Neu-Ulm, um an der Verabschiedung des Polizeivizepräsidenten Guido Limmer und an der Amtseinführung von dessen Nachfolger, Dominikus Stadler, teilzunehmen. Letzterer tritt seinen neuen Job mit großer Freude an.

