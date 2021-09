Roggenburg

11:30 Uhr

Keime im Trinkwasser: Wie lange dauern die Einschränkungen in Roggenburg?

Unbedenklich ein Glas Leitungswasser trinken? Das ist in Biberach, Schießen und Unteregg derzeit nicht möglich. Weil dort Keime im Trinkwasser entdeckt wurden, gilt ein Abkochgebot.

Plus Knapp 700 Haushalte in Biberach, Schießen und Unteregg müssen derzeit das Trinkwasser abkochen. An der Ursache der Verunreinigung gibt es kaum Zweifel.

Von Jens Noll

Seit Montag wird das Trinkwasser in Biberach, Schießen und Unteregg zum Schutz der Bevölkerung gechlort. Seit Freitagmittag gilt, wie berichtet, ein Abkochgebot in den drei Ortsteilen der Gemeinde Roggenburg, weil dort bakterielle Verunreinigungen mit Fäkalkeimen nachgewiesen wurden. Knapp 700 Haushalte sind betroffen. Wie lange die Einschränkungen bestehen bleiben, ist noch unklar. "Ob es eine Woche dauert oder 14 Tage - das wissen wir nicht", sagt Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle.

