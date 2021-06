Roggenburg

vor 46 Min.

Kloster Roggenburg feiert mit Bischof 900-jähriges Bestehen des Ordens

Vor 900 Jahren wurde der Prämonstratenser-Orden gegründet. Am Sonntag, 6. Juni, steht einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres in Roggenburg auf dem Programm.

Plus Bischof Bertram Meier kommt zum Hochfest des Ordensgründers nach Roggenburg. Zur 900-Jahr-Feier wurde eigens auch ein Bier in Biberach gebraut.

Von Angela Häusler

Ein ganzes Jubiläumsjahr begeht der Prämonstratenser-Orden in diesen Monaten – einer der Höhepunkte findet am kommenden Sonntag im Kloster Roggenburg statt: Die Ordensleute feiern mit Bischof Bertram Meier den Festgottesdienst zum Gedenken an den Ordensgründer Norbert von Xanten. Und nach Besinnung und Gebet knallen die Korken – oder besser: klingen die Bierkrüge. Denn zum Jubiläum schenken die Chorherren ein eigens kreiertes Jubiläumsbier ein.

Themen folgen