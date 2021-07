Mann greift Polizisten in Roggenburg an

Die Polizei soll eine jugendliche Ausreißerin zurückbringen. Sie finden das Mädchen bei ihrem Freund. Der verhält sich aggressiv und greift einen Polizisten an.

Die Polizei sollte am Donnerstagvormittag eine Jugendliche in Obhut nehmen. Die Minderjährige war laut Polizeibericht "seit mehreren Tagen abgängig". Die Beamten trafen die Jugendliche in einem Wohnhaus in Roggenburg an, wo sich auch deren Freund aufhielt. Der wiederum verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv, beleidigte sie und griff schließlich einen Polizisten an. Der konnte den Angriff abwehren, verletzt wurde niemand. Bei dem bereits volljährigen Freund wurde in der Folge ein verbotenes Messer sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich ermittelt, so die Polizei. (AZ)