Dieser Mitarbeiter ist eine Bereicherung für den Bauhof Roggenburg

Plus Florian Deibler unterstützt trotz Behinderung das Team des Bauhofs in Meßhofen tatkräftig. Lange Touren mit dem Lastenrad sind für ihn kein Problem.

Jeden Morgen um 7 Uhr hat Florian Deibler Dienstbeginn im Bauhof der Gemeinde Roggenburg. Von seinem Wohnort Weißenhorn radelt er zur Arbeit nach Meßhofen, wo ihn seine vier Kollegen schon erwarten. Sie sind sich einig: Das Teammitglied, das eine Behinderung hat, ist ein Gewinn.