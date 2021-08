Öko-Markt in Roggenburg findet auch 2021 nicht statt

Die Veranstalter des Roggenburger Öko-Markts entscheiden sich erneut für eine Absage. Mit einer Ausnahmegenehmigung würde aus ihrer Sicht etwas fehlen.

Die Veranstalter hatten gehofft, dass es in diesem Jahr wieder möglich sein würde, den beliebten Öko-Markt am Kloster Roggenburg auszurichten. Doch die Corona-Pandemie macht ihnen wie schon 2020 auch im Jahr 2021 einen Strich durch die Rechnung: Der 22. Öko-Markt, der für Samstag, 18. September, geplant war, muss aufgrund der anhaltenden Lage erneut abgesagt werden. Über die Hintergründe informieren der Bund Naturschutz Neu-Ulm und das Bildungszentrum Kloster Roggenburg in einer Pressemitteilung.

Demnach reagieren die Veranstalter auf die staatlichen Vorgaben, die eine Durchführung des Marktes untersagen. Der Öko-Markt Roggenburg wird aufgrund seiner jährlichen Besucherzahlen von 7000 bis 10.000 Besuchern eindeutig als Großveranstaltung eingestuft. Pater Roman Löschinger, Geschäftsführer des Bildungszentrums Kloster Roggenburg, bedauert die Entwicklung, die erneut eine Durchführung des Marktes ausschließt. Er hat laut Mitteilung aber auch Verständnis für die staatlichen Vorgaben, die zum Schutz der Bevölkerung getroffen werden.

Öko-Markt in Roggenburg abgesagt: Veranstalter wollen keinen reinen Verkaufsmarkt

Der Kreisvorsitzende Wolfgang Döring und Bernd Kurus-Nägele, Kreisgeschäftsführer des Bund Naturschutz, hatten nach der Absage 2020 gehofft, im September 2021 wieder einen Öko-Markt organisieren zu können. Jedoch würde dieser nicht der seit mehr als 20 Jahren stattfindenden Veranstaltung in Roggenburg gleichen: "Es wäre ein Öko-Markt mit starker Tendenz zu einem reinen Verkaufsmarkt geworden. Der Erlebnis- und Feschtles-Charakter durch das übliche Rahmenprogramm mit Musik und Kinderaktionen hätte auch bei einer Ausnahmegenehmigung nicht erhalten werden können", sagt Wolfgang Döring.

Das Bildungszentrum und der Bund Naturschutz schauen nach eigenen Angaben zuversichtlich in die Zukunft und hoffen als Veranstalter auf einen schönen Öko-Markt in den kommenden Jahren. Dieser soll dann wieder in der gewohnten Form stattfinden, mit vielen hochwertigen Produkten, handgemachter Musik und umfangreichem Kinderprogramm. (AZ)

