Polizisten holen junge Frau in Roggenburg ab, Freund wird aggressiv

Ein 19-Jähriger beleidigt und bedroht Polizisten in Roggenburg. Die Beamten finden bei ihm Gegenstände, die nicht in eine Wohnung gehören.

Weil Polizisten seine Freundin abholen wollten, ist ein junger Mann in Roggenburg ausfällig geworden. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses zur Vorführung einer jungen Frau, so berichtet die Polizei, mussten die Beamten am Donnerstag gegen 8 Uhr morgens mit Einsatz technischer Hilfsmittel ein Haus in Roggenburg betreten.

Polizeieinsatz in Roggenburg: Jungem Mann drohen gleich zwei Anzeigen

Die Frau konnte angetroffen werden. Ihr ebenfalls anwesender 19-jähriger Freund verhielt sich nach Angaben der Polizei jedoch sehr aggressiv und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Der Mann muss daher mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Außerdem wird geprüft, ob der Mann auch wegen Diebstahls angezeigt wird. In seiner Wohnung fanden die Polizisten nämlich ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. (AZ)

