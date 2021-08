Sonderimpfaktion am Sonntag beim Klostergasthof in Roggenburg

Ohne Voranmeldung können sich Bürgerinnen und Bürger am Sonntag in Roggenburg gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Wohnort spielt keine Rolle.

Der Impfbus macht am Sonntag, 22 August, Station in Roggenburg. Auf Initiative des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga bieten der Klostergasthof und das Bildungszentrum mit Unterstützung der Gemeinde Roggenburg diese Sonderimpfaktion an. Sie ist nicht an einen Wohnort gebunden, also für alle Bürgerinnen und Bürger offen. Ein Termin ist auch nicht erforderlich, Interessierte können also einfach vorbeikommen.

Mit einer Pressemitteilung macht der Landkreis Neu-Ulm auf die Aktion aufmerksam. Von 11 bis 15 Uhr steht der Impfbus von Huber Health Care, dem Betreiber zweier Impfzentren im Kreis Neu-Ulm, auf dem Kirchplatz vor der Klosterkirche, Klosterstraße 5. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Jeder, der noch kein Vakzin gegen das Coronavirus verabreicht bekommen hat, kann vorbeikommen. Personalausweis, Krankenversichertenkarte und Impfbuch sollten allerdings nicht vergessen werden.

Impfungen gegen das Corona-Virus sind ab 12 möglich

Corona-Impfungen sind inzwischen ab zwölf Jahren möglich. Die Ständige Impfkommission Stiko hat dieser Tage bekanntlich eine allgemeine Empfehlung für die Impfung von Kindern ab zwölf Jahren ausgesprochen. Voraussetzung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ist, dass das schriftliche Einverständnis der oder des Sorgeberechtigten vorliegt. Bis zum Alter von 16 Jahren muss zudem ein Erziehungsberechtigter den Impfling begleiten.

Ergänzend teilt das Landratsamt mit: "Die Impfung ist nach wie vor ein bedeutendes und wirksames Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie - auch gerade mit Blick auf die Delta-Variante." Wie in den Impfzentren werde es bei der Aktion in Roggenburg ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt geben. Auch die Nachsorge mit einer entsprechenden Beobachtungszeit sei sichergestellt. (AZ)

