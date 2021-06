Studentin entdeckt seltene Mopsfledermäuse im Roggenburger Wald

Plus Mit einem Fledermaus-Detektor macht sich Sara Egger auf die Suche nach den nachtaktiven Tierchen. Ihre Funde begeistern auch andere Experten.

Wenn Fledermäuse rufen, dann hört ein Mensch sie eigentlich nicht. Es sei denn, man benutzt einen sogenannten "Fledermaus-Detektor" – einen Verstärker für die hochfrequenten Rufe der verschiedenen Fledermausarten. Eine Studentin der Uni Ulm war nun mit einem solchen Gerät im Wald um Roggenburg unterwegs und hat Spannendes entdeckt.