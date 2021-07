Roggenburg

vor 26 Min.

Unbekannter beschädigt Umkleidekabine am Roggenburger Weiher

An der Umkleidekabine, die auf der Liegewiese am Roggenburger Weiher aufgestellt wurde, hat ein Unbekannter einen Schaden angerichtet.

Gewaltsam hat eine Person eine Tür geöffnet und so einen Sachschaden an der Umkleidekabine auf der Liegewiese am Roggenburger Weiher verursacht.

