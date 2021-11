Roggenburg

vor 48 Min.

Verunreinigung: Trinkwasser in Roggenburg wird weiter überprüft

Plus Abkochen müssen die Roggenburger ihr Wasser schon länger nicht mehr. Ganz gelöst ist das Problem aber noch nicht. Aktuell werden 160 Dichtungen im Hochbehälter ausgetauscht.

Von Angela Häusler

Seit dem vergangenen September kommt in den Roggenburger Ortsteilen Biberach, Schießen und Unteregg gechlortes Wasser aus den Hähnen. Hintergrund waren Keime, die im Trinkwassernetz der Gemeinde gefunden wurden. Zwar wurden nun keine gefährlichen Konzentrationen mehr nachgewiesen, die Wasserversorgung werde aber weiterhin überprüft, erklärte am Dienstagabend Ingenieur Ulrich Pühler in der Sitzung des örtlichen Gemeinderats.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

