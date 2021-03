vor 31 Min.

Rollerfahrer schneidet Radler in Weißenhorn und flüchtet

In Weißenhorn ist ein 17-Jähriger mit seinem Rad gestürzt..

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer stürzt, weil ihn ein Rollerfahrer schneidet. Dabei zieht er sich leichte Verletzungen zu und muss im Krankenhaus behandelt werden.

Die Wege eines Rollerfahrers und eines Radfahrers haben sich auf einem Radweg bei Weißenhorn gekreuzt - dann passiert das Unglück. Ein 17-jähriger Schüler fuhr am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr auf dem Radweg entlang der Illerberger Straße in Richtung Weißenhorn. Nachdem er die Daimlerstraße passiert hat, wurde er von einem Rollerfahrer, der auf dem gleichen Weg in Richtung Vöhringen unterwegs war, geschnitten. Das teilt die Polizei mit.

Rollerfahrer kümmert sich nicht um verletzten Radler

Der Schüler stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Fahrradfahrer zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus Weißenhorn. An seinem Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden. Nach Polizeiangaben fuhr der Rollerfahrer weiter, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Die Beamten bitten mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizei Weißenhorn zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen