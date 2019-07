vor 5 Min.

Romantische Konzertabende in Babenhausen

Das Fuggerschloss wird Ende Juli zur großen Bühne. Was geboten ist.

Von Claudia Bader

Die traditionellen Schlosskonzerte der Liedertafel Babenhausen finden am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, im Ahnensaal des Fuggerschlosses statt. Unter dem Leitgedanken „Piano und Stimme – ein romantischer Konzertabend“ hat Dirigent Daniel Böhm für den traditionsreichen Chor, der im Jahr 2018 sein 175-jähriges Bestehen gefeiert hat, wieder ein ganz besonderes, anspruchsvolles Programm zusammengestellt.

In gewohnt harmonischem und abwechslungsreichem Zusammenwirken bringen der große sowie der Kinder- und Jugendchor populäre Musik für Gesang und Klavier zum Ausdruck, wobei neben einigen Solisten auch der historische und frisch renovierte Bechstein-Flügel einen besonderen Part einnimmt. Schließlich werden darauf vor allem Werke aus seiner Entstehungszeit, der Romantik, erklingen. Die Zuhörer dürfen sich auch auf die berühmten Zigeunerlieder von Johannes Brahms, das „Zigeunerleben“ von Robert Schumann und die Walzer aus dem „Liebesspiegel“ von Otto Jochum freuen. In Ausschnitten aus Brahms’ Liederzyklus „Die schöne Magelone“, einer musikalisch erzählten, abenteuerlichen Ritter- und Liebesgeschichte, wird sich Schauspieler Fred Strittmatter als Erzähler ganz in seinem Element zeigen.

Der Gesang steht im Vordergrund

Neben Willi Schneider konnte Stephan Kaller als Pianist gewonnen werden. Sie werden den Chor auch vierhändig begleiten. Die Gesamtleitung liegt in den bewährten Händen von Daniel Böhm. Er wird nicht nur als Moderator durch den Abend führen, sondern diesen auch als Gesangssolist bereichern. Am Samstag, 20. Juli, beginnt das Schlosskonzert um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 21. Juli, um 18 Uhr.

Tickets Karten gibt es im Vorverkauf bei Textil Kast, Auf der Wies in Babenhausen (Telefon 08333/93246), bei Bücher-Thurn in Krumbach (Telefon 08282/995199) sowie in der Buchhandlung Buch & Musik in Illertissen (Telefon-Nummer 07303/928464) und an der Abendkasse.

