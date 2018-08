vor 18 Min.

Rosenstraße wird zur Festmeile

Am Sonntag wird in Illertissen das Altstadtfest gefeiert.

In diesem Jahr gibt es beim Illertisser Altstadtfest erstmals Bier aus Ehingen.

Von Wilhelm Schmid

Seit 1980 bildet das Altstadtfest der Stadtkapelle Illertissen den Höhepunkt der sommerlichen Festsaison in der Vöhlinstadt, so auch in diesem Jahr. Am Sonntag, 19. August, ist es wieder so weit.

Das Fest wird um 10 Uhr in der Rosenstraße mit einem Festgottesdienst eröffnet. Zelebrant ist Pfarrer Franz Schmid, der bereits im Ruhestand ist.

Für die musikalische Umrahmung sorgt die Jugendkapelle. Danach zapft Bürgermeister Jürgen Eisen gegen 11 Uhr das erste Fass Festbier an, das in diesem Jahr erstmals aus der Ehinger Berg-Brauerei kommt. Zu Frühschoppen und Mittagessen spielen die Wolfertschwendener Musikanten und nachmittags ist die „Kleine Besetzung der Stadtkapelle“ zu hören. Ab 18 Uhr gibt es einen Stimmungsabend mit dem Musikverein Kellmünz. Bei Essen und Trinken sowie fröhlicher Musik wird bei jedem Wetter in der Rosenstraße gefeiert, denn das Gelände könnte auch mit einem Zeltdach überbaut werden.

Der Erlös des Festes dient der Jugendarbeit der Stadtkapelle und erfüllt so einen wichtigen Zweck im sozialen Leben der Stadt.

