Roxy: Mission erfüllt

Laurence Nagel hat ihre Aufgaben im Ulmer Roxy erfüllt - und hinterlässt eine Lücke.

Laurence Nagel wird eine Lücke hinterlassen – aber sie kann guten Gewissens gehen. Denn sie hat ihre Mission erfüllt: Das Roxy ist kein Sorgenkind mehr, sondern wieder ein Fixpunkt im Ulmer Kulturleben. Das liegt an erfolgreichen Konzepten, die Nagel und ihr Team entwickelt haben, unter anderem an Reihen wie dem „Science Slam“. Aber es liegt auch an dem gewaltigen Arbeitspensum, das die Mitarbeiter vor allem in der anfänglichen Konsolidierungsphase geschultert haben. Raum für Visionen oder Experimente gab es damals nicht.

Nun hat es das Roxy leichter, was auch an der verbesserten Förderung durch Stadt und Land liegt. Nagels Nachfolger wird trotzdem beweisen müssen, dass er künstlerischen Anspruch und wirtschaftliches Denken unter einen Hut bringen kann – und sich noch besser mit anderen Akteuren im Kulturleben der Stadt verdrahten. Etwas, das bei Nagel, zu ihrem eigenen Bedauern, zuletzt etwas zu kurz kam.

Themen Folgen