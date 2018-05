vor 57 Min.

Rückblick auf eine lange Schulgeschichte

IGV-Direktor erinnert sich an seine Anfänge - und wollte eigentlich nie zur Schule.

Von Ursula Katharina Balken

Es ist ein ungewöhnliches Bekenntnis eines Schulleiters: „Ich wollte nicht zur Schule gehen, nur mit sanfter Gewalt war ich dazu zu bewegen“, sagt Ralf Schabel, Direktor des Illertal-Gymnasiums Vöhringen (IGV). Heute könnte er sich nicht mehr vorstellen, ohne „seine“ Schule zu leben. 30 Jahre ist er am IGV tätig. Morgen feiert er seinen 60. Geburtstag. „Das IGV ist für mich die schönste Schule der Welt.“ Und dann lacht er und fügt an, „und außerdem ist die Schule in Illerzell das größte Dorfgymnasium Bayerns.“

Diese Schule hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Entstanden ist sie durch die Auslagerung einiger Kollegklassen aus Illertissen. Der damalige Bürgermeister Otto Stocker sah darin eine Chance, ein eigenes Gymnasium in Vöhringen zu etablieren. Dass das IGV in Illerzell gebaut wurde, war eine politische Entscheidung. Altlandrat Erich Josef Geßner, damals noch Vöhringens Bürgermeister, hat daran einen entscheidenden Anteil. So entstand eine Schule für zwei Städte.

Ralf Schabel, der vierte Schulleiter in der 45-jährigen Geschichte des IGV, ist ein echtes Vöhringer Gewächs, der in der Illerzeller Straße geboren wurde. Er ist heute noch stolz darauf. Sein Abitur legte er in Neu-Ulm ab, studierte in Augsburg Germanistik, Geschichte und Politik. Seine erste Stelle als Lehrer hatte er in Oberstdorf. Schabel wurde an die Uni Augsburg zurückberufen, man bot ihm einen Lehrauftrag an. Heute sagt er: „Ich stand an einem Scheideweg, gehe ich in die wissenschaftliche oder in die schulische Richtung.“ Er entschied sich für Letzteres. Ein Schritt, den er nie bereut hat. „Ich habe eine Synthese gefunden zwischen dem Muss, einen Brotberuf zu haben und der Erfüllung eines Wunsches.“

Seit sieben Jahren steht Schabel als Direktor an der Spitze der Schule und bisweilen überkommt ihn ein bisschen Wehmut, weil er mehr in die Verwaltungsarbeit eingebunden ist als das zu tun, was ihm Herzensanliegen ist: Schüler zu unterrichten. Die drei Stunden in direktem Kontakt mit den Schülern sind für ihn Höhepunkte der Woche.

