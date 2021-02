Rückkehr in die Klassenzimmer: Die Mittelstufe ist immer als letzte dran

Plus Grundschüler und Abschlussklassen im Landkreis Neu-Ulm dürfen ab 22. Februar wieder in die Schule. Doch der Mittelstufe fehlt nach wie vor eine Perspektive.

Für viele Schülerinnen und Schüler in der Region wird der 22. Februar ein schöner Tag: Grundschüler und Abschlussklassen der Mittel- und Realschulen dürfen dann nach Monaten zum ersten Mal wieder in ihre Klassenzimmer zurück. Nicht für alle ist es die reine Freude: Die Zwölftklässler des Illertisser Kollegs haben diese Woche deutlich gemacht, dass die Rückkehr zum Präsenzunterricht nicht das ist, was sie sich wünschen.

Sie bleiben lieber zuhause, obwohl sie zu den ersten zählen, die wieder in die Schule zurück durften. Und sie bekommen dafür die Rückendeckung ihres Schulleiters, der die Sorgen der Abiturienten versteht.

Zurück in die Schule: Für viele wird es höchste Zeit

Gerade viele Grundschüler werden den Tag herbeisehnen, an dem sie wieder zum Unterricht dürfen. Zurecht sind sie ebenfalls bei den nächsten, die wieder zurück ins Klassenzimmer dürfen. Sie brauchen mehr als andere den Klassenverband und den direkten Kontakt zu ihren Lehrern. Für die Abschlussklassen der Mittel- und Realschulen wird es höchste Zeit, dass auch die Bedeutung ihrer Schulabschlüsse mit dem der Gymnasiasten gleichwertig behandelt wird. Sie sind ab dem 22. Februar auch wieder in der Schule. Fünft- und Sechstklässler dürften dann die nächsten sein, die bei sinkenden Coronazahlen wieder in den Präsenzunterricht dürfen, hat Kultusminister Michael Piazolo am Donnerstag bei der Pressekonferenz der Staatsregierung angekündigt.

Was aber ist mit den anderen Schülern? Danach gefragt, antwortete Minister Piazolo etwas hilflos: „Es ist klar, die Mittelstufe hat immer das Problem, dass sie die Letzten sind, die berücksichtigt werden.“ Es ist ein Satz, der bei den betroffenen Schülern und ihren Eltern zurecht für Ärger sorgt. Seit Beginn der Schulschließungen durch die Pandemie sind es die Jugendlichen in den Klassen sieben bis neun aller Schularten, die der Politik durchs Raster rutschen. Aktuell haben diese Klassen noch nicht einmal eine Perspektive, unter welchen Umständen sie wieder zurück in die Schule dürfen, von einem Datum ganz zu schweigen.

Darum ist die Mittelstufe so wichtig

Dabei sind diese Schuljahre gerade für die Mittel- und Realschüler entscheidend: Hier orientieren sie sich, welchen Beruf sie ergreifen möchten, ob ihre schulische Laufbahn noch weiter geht. Vor allem aber sind diese Jugendlichen in einer extrem schwierigen Phase: Der Wechsel zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt kann minütlich erfolgen, das Selbstwertgefühl muss man bisweilen mit der Lupe suchen. Dass die Pubertierenden von der Politik so lapidar ausgeklammert werden, macht es für sie doppelt schwer, „die Letzten“ zu sein. Sie müssen den Eindruck bekommen, weniger wichtig zu sein als alle anderen. Ein verheerender Gedanke.

Schulen, Schulamt und Eltern haben alle Hände voll damit zu tun, diesen Jugendlichen durch ihr Engagement für sie zu beweisen, dass dem nicht so ist. Dass sie dabei von der Politik so im Stich gelassen werden, hinterlässt ein Gefühl der Ohnmacht. Ein Gefühl, das schlimmer ist als jede schlechte Note.

Lesen Sie auch:

Themen folgen