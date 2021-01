14:06 Uhr

Ruhestörung: Polizei löst Treffen von acht Personen in Illertissen auf

Acht Menschen haben in Illertissen gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen. Der Polizei wurde zuvor eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus mitgeteilt.

Acht Personen haben in Illertissen gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen. Am Montagabend wurde der Polizei Illertissen eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in der Auer Straße mitgeteilt. Wie sich vor Ort zeigte, war aus einer Wohnung deutlicher Lärm wahrzunehmen. Die Beamten stellten nach Angaben der Polizei fest, dass sich insgesamt acht Personen aus vier verschiedenen Haushalten in der Wohnung getroffen hatten.

Das hat nun Folgen für die Gruppe: Gegen die sechs Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 23 und 59 Jahren sei ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen eingeleitet worden, teilt die Polizeiinspektion Illertissen in ihrem Bericht mit. (az)

