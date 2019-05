16:35 Uhr

Run Bike Rock: Fast 400 Helfer ermöglichen einen reibungslosen Ablauf

Laut Organisatoren war Run Bike Rock in Illertissen erneut ein voller Erfolg. Welche Bilanz Polizei und Feuerwehr ziehen.

Von Dominik Stenzel

Unter dem Motto „Run thank God“ ging die zweite Ausgabe von Run Bike Rock am Sonntagabend mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Martin zu Ende. Und auch dort ging es noch sportlich zur Sache: Laut Mitorganisator Ansgar Batzner führten die Einradfahrer des Radsportvereins Illertissen eine Einlage auf. Der Gottesdienst sei – wie die komplette Veranstaltung – gut besucht gewesen: „Ich kann mir deshalb vorstellen, dass Run Bike Rock so auch die nächsten Male beendet wird.“ Lesen Sie zu Run Bike Rock auch: Tausende Sportler starten in Illertissen durch

Schon jetzt steht fest: Die Benefizveranstaltung wird auf alle Fälle weiter geführt. Ob sie auch im kommenden Jahr an einem Sonntag oder – wie bei der Premiere – an einem Samstag stattfinden wird, sei noch offen. Beide Tage hätten sich bewährt: „Wir müssen aber beispielsweise auch auf den Terminkalender der Stadt Rücksicht nehmen“, sagt Batzner.

Illertisser Polizei hat es vor allem mit Parkvergehen zu tun

Für ihn war die Veranstaltung ein „voller Erfolg“ – und das liege zu einem großen Teil am Einsatz der fast 400 Helfer. Batzner spricht von einem „tollen Team“, zu dem auch mehr als 100 Feuerwehrleute gehörten. „Es lief super, wir hatten keine größeren Zwischenfälle zu vermelden“, sagt Klaus Butterhof, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Illertissen. Einige Autofahrer hätten zwar – wie im vergangenen Jahr – zunächst kein Verständnis für die Straßensperrungen gezeigt: „Durch ruhiges Ansprechen konnten wir aber alle Situationen entschärfen.“ Das Rote Kreuz musste laut Batzner 17 mal eingreifen, um in den meisten Fällen kleinere Blessuren und Kreislaufprobleme zu behandeln: „Als es einem Teilnehmer während der Siegerehrung nicht gut ging, waren die Ärzte sofort bei ihm“, sagt er.

Insgesamt ist der Tag laut Batzner ruhig verlaufen. Das bestätigt auch Alexander Kurfürst, Sprecher der Illertisser Polizei: Gemessen an der Größe der Veranstaltung habe es kaum nennenswerte Vorkommnisse gegeben. Am schwersten wurde laut Kurfürst ein Radfahrer verletzt, der beim Rennen gestürzt war und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine Rettungsassistentin, die mit einem Quad auf dem Weg zur Unfallstelle war, fuhr auf einer Wiese in einen Entwässerungsgraben und stürzte ebenfalls. Sie wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Ansonsten wurde die Polizei vor allem zu Parkvergehen gerufen, hatte jedoch auch mit einer verbalen Auseinandersetzung zu tun: Gegen Mittag fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto im Bereich der Laufstrecke aus einer Parkbucht heraus und behinderte dadurch mehrere Sportler. Als der junge Mann auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, kam es zu einem Wortgefecht und der 25-Jährige raste mit quietschenden Reifen davon. Laut Polizei dauern die Ermittlungen an.

