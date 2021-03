17:18 Uhr

Rund 780 Impftermine für diese Woche im Unterallgäu abgesagt

Wie überall in Deutschland werden auch im Unterallgäu und in Memmingen die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca ausgesetzt.

Alle Termine für eine Erstimpfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca in den Corona-Impfzentren in Bad Wörishofen und Memmingen wurden oder werden abgesagt. Das teilten das Landratsamt Unterallgäu und die Stadt Memmingen am Dienstag mit.

Wie überall in Deutschland werden auch im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen die Corona-Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca ausgesetzt. Die Termine werden per E-Mail, SMS oder telefonisch abgesagt. Insgesamt sind rund 780 Impftermine betroffen, die für diese Woche vorgesehen waren und nun gestrichen wurden. 380 Termine waren für das Zentrum in Bad Wörishofen, 400 für das in Memmingen vergeben worden. Wer diese Woche einen Termin mit dem Impfstoff von AstraZeneca gehabt hätte, wird über das weitere Vorgehen informiert.

Termine für Zweitimpfung mit AstraZeneca bleiben bestehen

Bereits geplante Termine für eine Zweitimpfung mit AstraZeneca bleiben vorerst bestehen. Die ersten Zweitimpfungen stehen im Unterallgäu und in Memmingen Mitte April an. Sollte sich daran etwas ändern, werden die Betroffenen ebenfalls kontaktiert.

Die Bundesregierung hat die Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca am Montag aufgrund einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts ausgesetzt. Nach neuen Meldungen von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Corona-Impfung hält das Institut weitere Untersuchungen für notwendig, heißt es vonseiten des bayerischen Gesundheitsministeriums. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken. (AZ)

