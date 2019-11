SEK stürmt Haus in Gannertshofen: So lief der Einsatz ab

Plus Ein großer Polizeieinsatz sorgt am Dienstag in Gannertshofen für Aufsehen. Anwohner erzählen von lauten Knalls und von "Reichsbürgern". Was bisher bekannt ist.

Ein großer Polizeieinsatz im Bucher Ortsteil Gannertshofen für Aufsehen gesorgt: Am frühen Dienstagmorgen durchsuchten Beamte von Kriminalpolizei und Finanzamt ein Haus in der Ortsmitte, auch Spezialkräfte waren beteiligt. Nach bislang vorliegenden Informationen stürmten das Gebäude: Anwohner berichten von Knallgeräuschen, am Gebäude gingen die Eingangstür und Fenster zu Bruch. ng. Es kam zu einer Verhaftung. In Gannertshofen ist das Geschehen derzeit Thema Nummer eins. Es wird viel spekuliert, auch von „Reichsbürgern“ ist die Rede. Hier ein Überblick – was derzeit bekannt ist.

Bild: Sabrina Schatz

Offenbar ging es bei dem Einsatz um Steuerhinterziehung. Ein Mann wurde verhaftet, sagt Holger Stabik, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten, auf Anfrage unserer Redaktion. Derweil wird in Gannertshofen über die Umstände des Einsatzes gesprochen: Der Bewohner des Hauses habe ein „Blutbad“ angedroht, falls die Polizei das Anwesen betreten werde, heißt es. Zeugen berichten von lauten Knalls und von eingeschlagenen Fenstern. Möglicherweise habe es sich bei dem Bewohner um einen sogenannten „Reichsbürger“ gehandelt, erzählt man sich. Beweise dafür gibt es allerdings bisher nicht.

Polizeieinsatz in Gannertshofen: Keine Bedrohung für die Bevölkerung

Entsprechende Anfragen bestätigt die Polizei nicht. Offiziell ist bislang nur: Es hat sich um eine seit längerer Zeit geplante Durchsuchungsaktion gehandelt, an der mehrere Behörden beteiligt waren. Eine „Bedrohungslage“ für die Bevölkerung habe nicht bestanden, sagt Stabik. Üblicherweise setzten die Ermittler solche Einsätze zu Uhrzeiten an, zu denen die Betreffenden zu Hause vermutet würden. In dem Fall in Gannertshofen war das gegen 4.30 Uhr. Es sei hingegen nicht üblich, derartige Aktionen von Spezialkräften begleiten zu lassen, so Stabik weiter: „Das ist kein normaler Vollzug.“ Die Behörden hielten den Anwohner, dem die Durchsuchung galt, offenbar für potenziell gefährlich.

Bild: Sabrina Schatz

Ziel der Aktion war nach Augenzeugenberichten ein ehemaliger Bauernhof in der Ortsmitte von Gannertshofen, an der Kreuzung von Weißenhorner und Tiefenbacher Straße. Es soll seit etwa einem Jahr „an Zugezogene“ vermietet sein, ist zum Ort zu erfahren. Auch das Wort „Reichsbürger“ fällt. So werden Mitglieder einer Szene bezeichnet, welche die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und die geltende Rechtsordnung ablehnen. Der Verfassungsschutz stuft sie als staatsfeindlich ein. Die Anhänger der Reichsbürgerbewegung liefern sich immer wieder schwere Auseinandersetzungen mit der Polizei, teilweise kommen sogar Schusswaffen zum Einsatz. War die verhaftete Person ein Reichsbürger? Die Polizei sagt bislang nichts dazu.

SEK in Gannertshofen: Mann hatte angeblich ein Blutbad angedroht

Als die Mitarbeiter der Behörden morgens zu dem Gebäude kamen, soll der Anwohner ihnen nicht geöffnet und stattdessen ein „Blutbad“ angedroht haben. Die Polizei verschaffte sich dann wohl Zutritt. Bürger berichten von lauten Knallgeräuschen, die in der Umgebung zu hören gewesen seien. Das Sondereinsatzkommando der Polizei habe Rauch- oder Blendgranaten gezündet, wird vermutet. Die Straße sei weiträumig abgesperrt und auch eine Drohne sei im Einsatz gewesen. Zur Vorgehensweise der Polizei vor Ort äußerte sich Pressesprecher Stabik auf Nachfrage nicht. Er verweist auf ermittlungstaktische Gründe. nur so viel: Das Sondereinsatzkommando sei an jenem Morgen aufgrund von „polizeilichen Erkenntnissen“ in Gannertshofen dabei gewesen. Es hätten sich mehrere Personen in dem Gebäude befunden, ist weiter zu erfahren.

Feuerwehr verschließt kaputte Fenster und Haustüre mit Brettern

All das ist am Dienstag das Thema im Ort. „Da muss es heftig zugegangen sein“, sagt ein Gannertshofer im Gespräch mit unserer Redaktion. Am Tag nach dem Einsatz wirkt das Gebäude verlassen. Bretter sind in den Öffnungen von Tür und Fenstern zu sehen. Die hat die örtliche Feuerwehr eingebaut, die dazu gegen 5.30 Uhr alarmiert wurde und mit sechs Mann anrückte, sagte Kommandant Jörg Schenk. Die Haustür und zwei Fenster seien bei dem Polizeieinsatz zu Bruch gegangen. Als die Feuerwehrleute vor Ort waren, seien Polizeibeamte gerade dabei gewesen, das Gebäude zu durchsuchen.

Diese Aktion zog sich offenbar hin. Ein Bürger, der gegen 6 Uhr mit seinem Hund an dem betreffenden Haus vorbei spazieren ging, sah auf dem Anwesen mehrere Männer mit Westen mit der Aufschrift „Steuerfahndung“. Ob weitere Straftaten im Raum stehen, konnte Polizeisprecher Stabik nicht sagen. Dazu müsse auf das Ergebnis der Durchsuchung gewartet werden. Auch in dem Haus illegale Waffen entdeckt wurden, wie von der Polizei noch am Dienstagmorgen angedeutet wurde, ist offen. Stabik betont, dass die Durchsuchung seit längerer Zeit geplant war. Die Verhaftung des Mannes sei dabei vor Ort „eine mögliche Option“ gewesen. Nähere Erkenntnisse werden demnächst erwartet. Noch am Dienstag will die Polizei einen ersten Bericht abgeben.

Schon in den frühen Morgenstunden wurde ein Einsatz der Polizei in Gannertshofen bekannt: Sondereinsatzkommando stürmt Haus in Gannertshofen