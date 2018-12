vor 17 Min.

SPD will Kopiergeld abschaffen

Die Illertisser SPD will das sogenannte Kopiergeld an den vier Grundschulen und der Erhard-Vöhlin-Mittelschule abschaffen. Einen Antrag hat Kasim Kocakaplan, Stadtrat und SDD-Ortsvereinsvorsitzender, vorgelegt.

Stadtratsfraktion legt Antrag in Illertissen vor. Warum die die Abgabe für unnütz hält.

Von Jens Carsten

Die Illertisser SPD will das sogenannte Kopiergeld an den vier Grundschulen und der Erhard-Vöhlin-Mittelschule abschaffen. Einen Antrag hat Kasim Kocakaplan, Stadtrat und SDD-Ortsvereinsvorsitzender, vorgelegt. Aufwand und Nutzen des Einsammelns stünden in keinem sinnvollen Verhältnis zueinander, heißt es in der Begründung (Kasim Kocakaplan ist erst seit Mitte 2018 im Stadtrat, mehr darüber: Neuer SPD-Stadtrat will ein Querdenker sein ).



Kopiergeld: Bisher zahlt jeder Schüler fünf Euro

Bislang werde von jedem Schüler eine Pauschale von fünf Euro erhoben. Diese soll einen Teil der Kosten für das Kopieren von ausgeteilten Schriftstücken auffangen. Die Klassenlehrer sammeln die Geldbeträge ein, übergeben sie der Stadtverwaltung, die sie dann dem Sachaufwandsträger zuweise, beschreibt Kocakaplan das Vorgehen. Aus Sicht der SPD ist das aufwendig: An den fünf Schulen entfielen mehrere Arbeitsstunden auf das (zäh verlaufende) Einsammeln, die Einnahme falle mit etwas über 5300 Euro (im Jahr 2018) gering aus. Das Kopiergeld habe daher einen symbolischen Wert. Ein Verzicht werde alle Beteiligten entlasten.

Themen Folgen