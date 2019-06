vor 1 Min.

Sachbeschädigung in Altenstadt: Passant wirft Werbeschild in Innenhof

Ein Passant sah offenbar rot, als ein Ladeninhaber ein Reklameschild aufstellen wollte.

Ein Passant hat in Altenstadt ein Werbeschild gepackt und durch die Gegend geworfen. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Wie im Polizeibericht zu erfahren ist, ereignete sich der Vorfall am späten Freitagnachmittag gehen 16.50 Uhr an der Memminger Straße. Ein 59-jähriger Geschäftsinhaber stellte vor seinem Laden ein Werbeschild auf. Das missfiel einem 27-jährigen Passanten. Er nahm das Werbeschild kurzerhand und schmiss es in den Innenhof des Anwesens. Dadurch wurde die Reklame beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 120 Euro.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

