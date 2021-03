vor 18 Min.

Sachbeschädigung oder Spannungsriss? Die Polizei rätselt

Zwei Fälle von Beschädigungen beschäftigen die Polizei in Illertissen. Bei einem Fall ist die Sache klar - doch bei einem anderen gibt es noch Fragezeichen.

An einem Kindergarten und an einem Lkw sind in Illertissen Schäden aufgetreten. Während in einem Fall klar ist, dass es sich um Vandalismus handelt, ist sich die Polizei bei einem anderen Vorfall nicht so sicher.

Im Laufe des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter den Briefkasten des Kindergartens in der Pestalozzistraße demoliert. Der Sachschaden wird auf 30 Euro geschätzt. An der Tat könnten laut Polizei auch mehrere Unbekannte beteiligt gewesen sein.

Beifahrerscheibe eines Lkw kaputt: War es Vandalismus oder die Kälte?

Mehr Fragen gibt es bei einem Vorfall, der sich zwischen 8. Januar und 8. März auf dem Hof einer Firma im Saumweg ereignet hat. Hier wurde ein Lkw der Marke Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug stand dort wegen Umrüstungsarbeiten im Freien und war nicht zugelassen, so die Polizei. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Unbekannter mutwillig die Beifahrerscheibe des Führerhauses eingeschlagen hat. Allerdings könnte aufgrund der starken Temperaturschwankungen in den vergangenen Wochen auch ein Spannungsriss vorliegen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)

