Salonorchester Babenhausen weckt Lust zu tanzen

Die zwei Konzerte in Babenhausen waren ausverkauft - zurecht, wie sich herausstellte.

Von Claudia Bader

Einen Urlaub im weißen Rössl am Wolfgangsee oder bei den berühmten Capri-Fischern genießen und das berühmte Pigalle in Paris besuchen: All das konnten Musikliebhaber am Wochenende mitten im Fuggermarkt tun – zumindest im übertragenen Sinn. Das Salonorchester Babenhausen nahm die Besucher mit auf eine musikalische Reise. Unter dem Motto „Ich möcht’ tanzen“ gab das Ensemble den Besuchern die Gelegenheit, dem Alltags zu entfliehen.

Nach einer Pause hatte das Ensemble zu gleich zwei Konzerten in den Ahnensaal des Fuggerschlosses geladen. Und viele Frauen und Männer nahmen das Angebot gerne an. Bereits geraume Zeit vor den Terminen waren sämtliche Karten ausverkauft. Wer ein Ticket ergattert hatte und am Samstag oder Sonntag auf einem der Sitze Platz nehmen konnte, durfte sich alsbald mit dem Evergreen „Wochenend und Sonnenschein“ in beschwingte Stimmung versetzen lassen.

Zwei Stunden lebensbejahende Musik im Fuggerschloss

Rasch gelang es dem Ensemble, das mit Violinen (Christa Hartmann, Martina Mang und Gertrud Schabik), Cello (Stefan Hecht), Kontrabass (Jutta Rothmund), Klarinette (Susanne Fischer), Akkordeon (Robert Hartmann) und Klavier (Dominik Herkommer) besetzt war, die Zuhörer mitzunehmen. Mehr als zwei Stunden lang bekam das Publikum lebensbejahende und gefühlsbetonte Musik zu hören. Wenn genügend Platz gewesen wäre, hätte manch einer womöglich tatsächlich getanzt – wie es der Titel versprach.

Bekannte Melodien wie „Wunderbar, diese Nacht so sternenklar“ oder der „Second Waltz“ schufen Momente, in denen man die Leichtigkeit des Seins spüren konnte. Pep brachten Ohrwürmer wie „Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“ und „Ich hab das Fräulein Helen baden sehn“ in den Abend ein. Mit Vergnügen genoss das Publikum auch ein Medley, bestehend aus Hits der 1960er- und 1970er-Jahre. Lieder wie „Zwei kleine Italiener“ oder „Hinter den Kulissen von Paris“ regten zum Mitsingen an. Und auch Tango-Rhythmen, etwa im „Kriminaltango“, fehlten nicht.

Musiker bieten auch ohne Dirigent ein tolles Konzert

Bewundernswert war es, welches Klangvolumen, welche Vielseitigkeit und Exaktheit die acht Musiker entfalteten – und das ohne Dirigent. Sie verständigten sich allein durch Konzentration und Blickkontakt. Das als Zugabe präsentierte, aus den 1930ern stammende Lied „Adieu mein kleiner Gardeoffizier“ klang vielen auf dem Heimweg nach.

