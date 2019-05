vor 23 Min.

Sammlung für die Aktion Hoffnung

Zahlreiche Pfarreien in der Region beteiligen sich

In vielen Pfarreien in der Region sammelt die Aktion Hoffnung, eine Hilfsorganisation der Diözese Augsburg und von „missio“ in München, am Samstag, 4. Mai, gut erhaltene Kleidung, Bettzeug, Decken, Schuhe und Gardinen. Freiwillige Helfer sind mit den bekannten gelben Tüten im Einsatz. Mit den Verkaufserlösen aus der gespendeten Kleidung wird ein Straßenkinderzentrum in Kuajok im Südsudan unterstützt, heißt es in einer Mitteilung zu der Aktion.

In den teilnehmenden Pfarrgemeinden werden die Sammeltüten der Aktion Hoffnung mit einem Infoblatt entweder in den Kirchen zur Mitnahme ausgelegt oder sie wurden direkt an die Haushalte verteilt. Insgesamt sammelt die Aktion Hoffnung in mehr als 450 Pfarrgemeinden in der Region alte Bekleidung. Hier die Sammelstellen und Uhrzeiten aus Illertissen und Umgebung im Überblick:

Festplatz, 9 bis 11 Uhr

Michel-Streit-Platz, 9 bis 11 Uhr

Parkplatz am Pfarrhof, 8 bis 10.30 Uhr

Straßensammlung ab 9 Uhr

Vereinsheim, 9.30 bis 11 Uhr

Hier können die Sammeltüten bereits am heutigen Freitag, 3. Mai, von 14 bis 15 Uhr in der Schmid-Halle abgegeben werden.

Pfarrhof, 8 bis 10.30Uhr

Schulhof, 8.30 bis 10Uhr (az)

Themen Folgen