Sasha-Auftritt: Am Mittwoch endet die Abstimmung

Ob der bekannte Sänger in Illertissen auf der Bühne stehen wird, entscheiden die Fans. Das Voting läuft noch.

Von Felicitas Macketanz

Ob Sänger Sasha am Mittwoch, 27. März, im Illertisser Lokal „Projekt Gastraum“ auf der Bühne stehen wird, ist noch nicht klar. Einen Zwischenstand meldet der Initiator des Gaststuben-Konzerts, der Ulmer Sender Radio 7, auf Nachfrage nicht. „So viel darf aber gesagt sein, für alle Kandidaten besteht durchaus noch die Chance das Voting für sich zu entscheiden“, heißt es vonseiten des Hörfunksenders.

Sasha in Illertissen: Am 20. März endet die Abstimmung

Aber lange müssen die Fans ja nicht mehr warten: Denn schon am Mittwoch wird die Abstimmung beendet. Und dann entscheidet sich, ob Sasha in der ehemaligen Kirche in Illertissen singen wird oder nicht. Für das Lokal wäre Sasha natürlich nicht der erste Künstler, der in dem einstigen Gotteshaus für Stimmung sorgen soll – wohl aber der bekannteste. Der heute 47-Jährige machte sich Ende der 1990er-Jahre deutschlandweit einen Namen in der Musikszene. Titel wie „If You Believe“ oder „We Can Leave the World“ wurden damals im Radio rauf und runter gespielt. Später trat Sasha als Dick Brave and the Backbeats auf und war auch in einigen Fernseh-Produktionen zu sehen.

Kein Wunder also, dass das Illertisser Lokal nun kräftig die Werbetrommel rührt. Mehrere Aufrufe zum Sasha-Voting sind auf der Facebook-Seite von „Projekt Gastraum“ zu finden und wurden bereits von vielen Nutzern geteilt. Schließlich zählt jede Stimme und die Abstimmung läuft nur noch bis Mittwoch, 20. März. Bis dahin haben die Fans Zeit, für ihr Lieblingslokal zu „klicken“. „Projekt Gastraum“ ist zum zweiten Mal bei einem Radio-7-Gaststuben-Konzert – und hofft diesmal auf mehr Unterstützung als beim letzten Mal, als es um den Auftritt von Max Giesinger ging. Der trat dann letztlich in der Nähe von Schwäbisch Gmünd ans Mikrofon.

Gaststuben-Konzert: Tickets gibt es nicht zu kaufen

Allerdings hat der Landkreis Neu-Ulm eine doppelte Chance, den Sasha-Auftritt für sich zu gewinnen. Denn auch das Neu-Ulmer Wirtshaus Zum Silberwald ist bei dem Voting dabei.

Das Konzert soll dann am Mittwoch, 27. März, stattfinden. Tickets gibt es dafür übrigens nicht. Die werden von dem Ulmer Sender verlost.

