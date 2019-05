vor 20 Min.

Satte Töne und ein Hauch von Hollywood in Babenhausen

Was das Musik- und Kulturfestival im Babenhauser Schulzentrum zu bieten hatte.

Von Claudia Bader

Kaum zu glauben, welche Rhythmik man einer einzigen Trommel entlocken kann. Der zehnjährige Patrick machte es in Babenhausen vor. Konzentriert und scheinbar ohne Lampenfieber zündete er beim Musik- und Kulturfestival ein kleines Rhythmusfeuerwerk. Nicht nur er, sondern auch viele weitere Schüler des Musikwerks Babenhausen (Mubab) zeigten, was mit Talent, Fleiß und Hilfe guter Musiklehrer gelingen kann.

Laut Mubab-Leiterin Sandra Kalischek werden derzeit rund 200 Kinder ab sechs Jahren sowie Jugendliche und Erwachsene von zwölf Musiklehrern auf 24 verschiedenen Instrumenten unterrichtet. Ein Teil davon gab im Rahmen der Babenhauser Kulturtage in der Aula der Mittel- und Realschule einen Einblick in die Ausbildungsmöglichkeiten des seit fünf Jahren bestehenden Musikwerks. Als Solisten oder in kleinen Ensembles, größeren Gruppen und Orchester zeigten sie beim Abschlusskonzert ein breites Spektrum an Musikstilen.

Den Auftakt machte das Akkordeonorchester mit Volksliedern. In unterschiedlicher Besetzung bewiesen Schüler dann, dass die in der Regel als Begleitinstrumente eingesetzten Schlagzeuge, Drumsets und Trommeln auch solistisch und in Ensembles stark sein können. Unterschiedliche Rhythmen meisterten sie ebenso wie schwierige Taktwechsel. Dazwischen brachten ein Saxofon-Duo und ein Klarinetten-Quartett warme, volle Klänge zu Gehör. Aber auch ein Xylofon-Solo und ein vierhändiges Klavierspiel wurden von den Besuchern mit Applaus belohnt. Beim Finale zogen kleine und große Mitglieder des Mubab-Blasorchesters zusammen mit dem Akkordeon-Ensemble alle Register ihres Könnens.

Innerhalb weniger Minuten verwandelte sich die Aula in einen großen Kino-Saal. Gespannt warteten die Besucher auf eine besondere Premiere. Unter dem Leitgedanken „Babenhausen goes Hollywood“ hatten die Mitglieder der Theater-AG an der Anton-Fugger-Realschule mit Unterstützung von Lehrern einen Film gedreht. Die Zuschauer erlebten mit, wie Protagonistin Ella und ihre Freunde den entführten Mitschüler Tom mit kriminalistischem Spürsinn suchten. Dabei erhielten sie auch Einblick in den schulischen Alltag und manch spannende Unterrichtsstunde.

