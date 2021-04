Schaden an Auto hinterlassen: Fahrradfahrer wird nach Unfall gesucht

Ein Mountainbikefahrer ist in Bellenberg in ein Auto gefahren. Weil ein Schaden entstanden ist, sucht die Polizei den Jugendlichen.

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem noch unbekannten Fahrradfahrer hat sich am Dienstagmittag in der Werkstraße in Bellenberg ereignet. Die Frau im Wagen fuhr in Richtung Süden, als ihr an der Einmündung zur Rechbergstraße ein Jugendlicher auf einem Mountainbike in die linke Fahrzeugseite fuhr. Der Radler stürzte, blieb aber laut Polizei augenscheinlich unverletzt. Die Beteiligten sprachen kurz miteinander. Dann verließ der Jugendliche die Unfallstelle unvermittelt in Richtung Bahnhof. Die Autofahrerin stellte bei der Begutachtung ihres blauen VW Passat anschließend einen Schaden fest, dessen Höhe auf 1000 Euro geschätzt wird. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet den unbekannten Radfahrer, sich zu melden. Er soll etwa 15 oder 16 Jahre alt sein, kurzes dunkles Haar haben und ohne Helm unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07303/9651-0 entgegen.(AZ)

