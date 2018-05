07.05.2018

Schadstoffmobil macht Halt

Wann und wo Bürger Lackreste, Spraydosen und Co. abliefern können

Das Schadstoffmobil fährt vom 14. bis 19. Mai wieder die Gemeinden im Unterallgäu an. Bürger können dann zum zweiten Mal in diesem Jahr Problemabfälle wie Lösungsmittel, Lackreste, Rostentferner und Medikamente kostenlos abgeben. Wichtig ist laut der Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises, die Schadstoffe in ihren ursprünglichen Gefäßen zu belassen und nichts zusammenzuschütten. Dies könnte gefährliche chemische Reaktionen verursachen. Wegen möglicher Rückfragen sollten die Problemabfälle nur persönlich abgegeben werden. Sie dürfen nicht unbeaufsichtigt an der Sammelstelle zurückgelassen werden.

In Babenhausen hält das Schadstoffmobil am Freitag, 18. Mai, von 8.30 bis 10.45 Uhr am Busbahnhof, in Kettershausen von 11.15 bis 12 Uhr an der Mehrzweckhalle, in Kirchhaslach von 12.30 bis 13.15 Uhr am neuen Feuerwehrhaus und in Egg von 15 bis 15.45 Uhr am Parkplatz des Musikerheims. (az)