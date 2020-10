vor 32 Min.

Schädlinge in Sankt Anna

Reichauer Kirche wird gesperrt

Wegen eines Schädlingsbefalls wird die Kirche Sankt Anna in Reichau in der kommenden Woche gesperrt. Eine Fachfirma ist damit beauftragt worden, den Innenraum mit Gas zu füllen und damit aktiv gegen die Schädlinge vorzugehen. Das Reichauer Gotteshaus darf laut Kirchenverwaltung von 19. bis 23. Oktober nicht betreten werden. Es wird vor der Schädlingsbekämpfung komplett abgedichtet. Daher bestehe im Außenbereich der Kirche keine Gefahr. Nach dem Abschluss der Aktion und der Freigabe durch die Fachfirma kann die Kirche in dem Booser Ortsteil im gewohnten Umfang genutzt werden. (sar)