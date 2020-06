14:00 Uhr

Schaf verletzt: Sind freilaufende Hunde verantwortlich?

Symbolbild: In Illertissen hat sich ein Schaf leicht verletzt, als es sich in einem Elektrozaun verheddert hatte.

Auf einer Weide in Tiefenbach wurde ein Schaf leicht verletzt. Der Besitzer vermutet, dass ein Hund die Tiere in Panik versetzt hatte. Die Polizei ermittelt.

Am Dienstagvormittag ist die Illertisser Polizei alarmiert worden, weil eine Schafherde frei in Tiefenbach herumlief. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Tiere den Elektrozaun umgerannt hatten. Der Eigentümer vermutet, dass ein freilaufender Hund in die Weide gelangt war und die Schafherde deshalb in Panik gerieten.

Eines der Tiere hatte sich im Elektrozaun verheddert und wurde dadurch leicht verletzt. Bestätigt sich der Verdacht des Bauern wäre es bereits der dritte Vorfall dieser Art, teilt die Polizei mit. In der Vergangenheit seien schon Hunde innerhalb der Umzäunung gesichtet worden.

Die Polizei Illertissen hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und einem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Polizei rät Hundehaltern dringend, ihre Tiere im Bereich einer Schafweide an die Leine zu nehmen. Zeugenaussagen zum aktuellen Fall werden unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegengenommen. (az)

