Schießen

vor 48 Min.

Aus einem ehemaligen Bauernhof wird eine Senioren-WG

Plus In Schießen sollen Senioren bald ambulant betreut werden. Ein privater Investor baut einen alten Bauernhof um. Das Gesundheitsministerium fördert das Projekt.

Von Andreas Brücken

Wenn es um die ambulante Betreuung von Senioren geht, sei Roggenburg noch ein „unbeschriebenes Blatt“, stellte jüngst Bürgermeister Mathias Stölzle fest. Doch das soll sich in absehbarer Zeit ändern. Günther Gerstlauer will als privater Investor in den kommenden zweieinhalb Jahren in Schießen ein Wohnprojekt für ältere Menschen aufbauen: „Wie kann ich Senioren eine Heimat im eigenverantwortlichen Umfeld bieten?“, sei die Frage gewesen, die ihn umgetrieben habe.

