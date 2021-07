Schießen

15:43 Uhr

Unfall bei Schießen: Auto völlig zerstört - Fahrer bleibt unverletzt

Plus Ein Autofahrer verlor zwischen Schießen und Stoffenried die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser überschlug sich und schleuderte mehrere Meter die Böschung entlang.

Von Wilhelm Schmid

Aus seinem völlig zerstörten Auto konnte sich der Fahrer so gut wie unverletzt selbst befreien: Der 37-jährige Mann war am Montag gegen 16.45 Uhr mit seinem Wagen vom Roggenburger Ortsteil Schießen kommend auf der Kreisstraße NU 2 in Richtung Stoffenried unterwegs. Etwa zweihundert Meter vor dem Waldrand, der die Grenze zum Landkreis Günzburg markiert, kam ihm eine 23-jährige Autofahrerin entgegen. Diese scherte hinter einem langsam fahrenden Traktor kurz nach links aus, um eine Überholmöglichkeit zu erkunden.

