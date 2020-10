vor 34 Min.

Schlägerei am Badesee: Täter müssen blechen

Cousins verprügelten einen Jugendlichen am Babenhauser Weiher. Nun müssen sie sich vor Gericht verantworten

Von Sabrina Karrer

Es war ein Tag im Juni, als ein Besuch am Babenhauser Badesee ein jähes Ende fand: Ein Jugendlicher wurde dort brutal verprügelt. Das Amtsgericht Memmingen zieht die beiden Täter nun wegen gefährlicher Körperverletzung zur Rechenschaft.

Laut Anklageschrift soll es an jenem Tag im Sommer zu einer handfesten Auseinandersetzung am Babenhauser Baggersee gekommen sein, ausgelöst durch eine Lappalie. Ein Teenager schlug mehrmals mit der Faust ins Gesicht seines etwas jüngeren Opfers, nahm es in den Schwitzkasten. Dann kam sein älterer Cousin hinzu – nicht etwa, um zu beruhigen, sondern um selbst Hand anzulegen. Gemeinsam verpassten sie dem Opfer Schläge. Dieses ging zu Boden und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein.

Der Jugendliche erlitt eine Platzwunde, Würgemale am Hals, blaue Flecken. Sein Sehvermögen sei danach über mehrere Stunden hinweg beeinträchtigt gewesen, berichtet er vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft spricht von „erheblichen Verletzungen“.

Die Angeklagten räumen die Vorwürfe ein, was den Prozess verkürzt. Außer dem Opfer müssen keine Zeugen des Vorfalls am See aussagen. Außerdem entschuldigen sich die Cousins für ihr Fehlverhalten. Die Verteidigung übergibt Schmerzensgeld, welches zum Täter-Opfer-Ausgleich ausgehandelt wurde – 1250 Euro in bar. Dies gilt als zivilrechtlicher Anspruch.

Die Staatsanwaltschaft verweist darauf, dass die Angeklagten – einer galt zum Zeitpunkt der Tat vor dem Gesetz als Jugendlicher, einer als Heranwachsender – „gemeinschaftlich gehandelt“ haben und plädiert für eine Geldstrafe in Höhe von zusammen noch einmal 1600 Euro. Die Verteidigung stellt die Höhe der Geldstrafe ins Ermessen des Gerichts.

Der Richter verwarnt die Angeklagten und verurteilt sie zu einer Geldstrafe in Höhe von jeweils 700 Euro. Auch diese Summe soll das Opfer erhalten, das laut Richter „wirklich etwas abbekommen“ hat. Außerdem müssen die Angeklagten an einem Sozialen Trainingskurs teilnehmen. „So was darf nicht noch einmal vorkommen, sonst ziehe ich euch aus dem Verkehr“, mahnt der Richter zum Ende des Prozesses. „Arrest wäre absolut erforderlich geworden, hättet ihr rumgezickt.“ Die Angeklagten seien gut beraten gewesen, die Vorwürfe einzuräumen und die „Flucht nach vorn“ anzutreten.

Die Auseinandersetzung am See sei durch den jüngeren Angeklagten provoziert worden. An die Konsequenzen – für das Opfer und auch für sich selbst – hätten die Angreifer wohl gar nicht gedacht. Gerade der Ältere, der bereits in der Vergangenheit wegen Körperverletzung auffällig geworden sei, hätte die Situation aus Sicht des Richters beruhigen müssen, statt selbst mitzumischen. „Diese Art schreit geradezu nach einem Sozialen Trainingskurs“, sagt er.

Das Opfer erklärt auf Nachfrage des Richters, den Vorfall inzwischen verdaut zu haben. Auch am Badesee sei es danach wieder gewesen. Das Urteil ist rechtskräftig.

