05:40 Uhr

Schlägerei in Diskothek in Senden

In der Nacht zum Sonntag wurde die Sendener Polizei gegen 2.30 Uhr zu einer Diskothek an der Berliner Straße gerufen

Wie die Besucher eines Tanzlokals erst die Türsteher und dann die Polizei auf Trab hielten.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Sendener Polizei gegen 2.30 Uhr zu einer Diskothek an der Berliner Straße gerufen. Nach Polizeiangaben berichtete eine 35-Jährige, von einem Türsteher beleidigt worden zu sein. Während die Beamten die Anzeige aufnahmen, wurde der Polizeistreife zudem gemeldet, dass es eine halbe Stunde zuvor zu einer Schlägerei in der Diskothek gekommen sei. Ein 19-Jähriger gab an, dass ihm zwei bislang unbekannte Täter mit der Faust ins Gesicht schlugen. Die beiden Schläger waren allerdings nicht mehr vor Ort, als die Beamten eintrafen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen. (az)

