Schlägerei unter Jugendlichen: Ein Verdächtiger ist erst 13

Bei einer Schlägerei ist ein Jugendlicher in Vöhringen verletzt worden.

Ein 15-Jähriger ist nach einer Schlägerei in Vöhringen kurzzeitig bewusstlos. Einen mutmaßlichen Täter hat die Polizei bereits gefunden.

Auf dem Hettstedter Platz in Vöhringen ist es am vergangenen Freitag zu einer Schlägerei unter Jugendlichen gekommen. Nach Angaben der Polizei war gegen 19 Uhr ein 15-Jähriger aus einer Gruppe heraus angegriffen worden. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 13-Jährigen, der dem Geschädigten namentlich bekannt war. Die weiteren Beteiligten sind derzeit noch unbekannt, so die Polizei.

15-Jähriger bei Schlägerei verletzt: Auch sein Mobiltelefon ist weg

Der 15-Jährige erhielt aus der Gruppe heraus einen Faustschlag, ging zu Boden und war kurzzeitig bewusstlos. Hiernach flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde nach Angaben der Polizei mittelschwer verletzt. Zudem fehlte ihm nach der Auseinandersetzung sein Mobiltelefon im Wert von etwa 100 Euro. Die näheren Tatumstände sind derzeit noch völlig unklar. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)

