Schlechte Internetversorgung: Unternehmer aus Biberach hat die Nase voll

Plus Seit Jahren bemüht sich Georg Blank um schnelleres Internet für seine Firma. Doch es tut sich nichts. Nun will er Teile seines Betriebs verlagern.

Von Angela Häusler

Eine Systemaktualisierung dauert mehrere Stunden, das Versenden großer Dateien ebenso und Videokonferenzen sind erst gar nicht drin: Der Roggenburger Georg Blank führt zwar ein Technologieunternehmen, fühlt sich aber wie in der Wüste, wenn er seinen Internetanschluss nutzt. Obwohl direkt vor seinem Firmengrundstück seit Jahren ein Glasfaser-Knotenpunkt der Telekom liegt, lahmt seine DSL-Leitung. Nun will er Teile seines Betriebs ins Ausland verlagern.

In seiner jüngsten E-Mail an die Deutsche Telekom schreibt Georg Blank: „Wir sind es müde, nach fünf Monaten mit sinnfreien Antworten abgespeist zu werden. Ciao Standort D.“ Der Firmenchef aus dem Ortsteil Biberach ist enttäuscht. Hintergrund sind lange Querelen um den Internetanschluss des Unternehmens, das direkt am Biberacher Ortseingang im Gewerbegebiet „Am Priel“ liegt.

Die ATB Blank GmbH in Biberach bedient einen internationalen Markt

Blanks Firma, die ATB Blank GmbH, entwickelt Scanner und Messsysteme für die Holzindustrie und bedient damit einen internationalen Markt. Nicht nur zu Pandemiezeiten wäre dazu ein Breitbandanschluss hilfreich – und schon seit Jahren wünscht sich Firmenchef Blank einen schnellen Internetzugang. Doch er und seine sechs Mitarbeiter schauen diesbezüglich in die Röhre, klagt er.

Auf 6 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Download und 0,6 Mbit/s im Upload beziffert Blank die Leistungsfähigkeit seiner aktuellen Telekom-Leitung, „alles dauert ewig“. Schon vor vier Jahren, als das neue Wohngebiet direkt gegenüber, auf der anderen Seite der Weißenhorner Straße, von der Telekom per Glasfaser angeschlossen wurde, bemühte sich Blank ebenfalls um einen Anschluss. Doch die Gemeinde winkte ab: Für das Gewerbegebiet, also auch Blanks Grundstück, habe ein anderer Anbieter den Zuschlag erhalten, die Telekom dürfe ihn daher nicht mit anschließen.

Bürgermeister: Roggenburg kann Prozesse bei der Telekom nicht beeinflussen

Im Herbst 2020 bot sich dann erneut eine Gelegenheit, so glaubte Blank jedenfalls: Weil zwei Aussiedlerhöfe in der Kommune neue Glasfaserleitungen vom Knotenpunkt vor Blanks Grundstück aus erhielten, bemühte er sich wieder um einen Anschluss und ließ ihn schließlich auf eigene Kosten und in Abstimmung mit der Telekom in sein Gebäude legen. Doch trotz allem wurde es bisher nichts mit dem schnellen Internet.

„Ich fühle mich im Regen stehen gelassen“, sagt der Unternehmer nun. Bei der Telekom fühle sich niemand zuständig, sein Anliegen werde lediglich vom einen auf den anderen Schreibtisch geschoben und vonseiten der Gemeinde bewege sich auch nichts. „Sie verweist darauf, dass sie sich an die Förderregelungen halten muss“, sagt Blank. Sie könne nichts für ihn tun.

Bei dem Vorgang handle es sich um „interne Prozesse der Telekom“, die die Kommune nicht beeinflussen könne, sagt Bürgermeister Mathias Stölzle. Auch andere Interessenten in Roggenburg warten Stölzle zufolge seit Monaten darauf, angeschlossen zu werden.

Georg Blank: "Geschäftspartner aus viel ärmeren Ländern lachen uns aus"

Die Telekom schalte seine eigens gebaute Leitung einfach nicht frei, beschwert sich Blank. Dabei sei alles vorbereitet. „Es fehlen lediglich das Glasfasermodem und die Freischaltung“, sagt der Ingenieur. Seit Monaten ziehe sich das nun schon hin, „ein Trauerspiel sondergleichen, Geschäftspartner aus viel ärmeren Ländern lachen uns aus“.

Nach vielen Telefongesprächen und Mailwechseln machte ihm die Telekom zuletzt lediglich ein Standard-Angebot: Er könne die Glasfaserversorgung im Rahmen des Programms „Mehr Breitband für mich“ erhalten, Kostenpunkt: 15.000 Euro. Das habe das Fass nun zum Überlaufen gebracht, berichtet Blank. Er werde Kernbereiche seines Betriebs verlagern, kündigt er an. Von Deutschland als Wirtschaftsstandort zeigt sich der Unternehmer insgesamt enttäuscht, vom schwachen Mobilfunknetz bis zur Steuerpolitik: „Es ist hier nicht mehr attraktiv.“

Und wie beurteilt die Deutsche Telekom selbst die Angelegenheit? Der Konzern hat auf Nachfragen unserer Redaktion bisher nicht reagiert.

