10:00 Uhr

Schlechte Karten für Hundeschule in Bellenberg

Die Pläne eines Investors verfehlen im Gemeinderat knapp die Mehrheit. Anwohner hatten zuvor Bedenken geäußert.

In Bellenberg wird zunächst kein Hundehotel entstehen. Den von einem Bürger ausgearbeitete sogenannten Durchführungsvertrag haben die Räte mit sieben zu sieben Stimmen abgelehnt. Damit sind die Pläne erst einmal vom Tisch.

Wie kürzlich im Gemeinderat vorgestellt, beabsichtigt ein Bürger auf seinem Grundstück am nördlichen Ortstrand Bellenbergs eine Hundeschule mit Hotel und Trainingsplatz zu errichten. Sobald die Pläne im Ort bekannt wurden, stießen sie allerdings auf Widerstand. Insbesondere im nördlich gelegenen Wohngebiet Römerhalde, das keine 100 Meter von dem geplanten Bau entfernt ist. Nun hat der Investor auf die in der Bürgerversammlung geäußerten Bedenken reagiert, ein Lärmgutachten anfertigen lassen, Antworten verfasst und alles im Rat vorgebracht – in der Hoffnung auf positive Resonanz. Mit dabei auch der vom Rat bestellte Durchführungsvertrag sowie ein Vorhabens- und Erschließungsplan.

Lärmgutachten wurde erstellt

Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller (CSU) sagte, dass es um den konkreten Antrag eines Bürgers gehe, der sein Grundstück nutzen wolle. „Wir sind da, um zu prüfen, ob dies bei Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen möglich ist und den Zielen der Gemeinde nicht widerspricht“, so die Bürgermeisterin.

Die Entscheidung fiel knapp gegen den Antragsteller aus. So konnte sein Lärmgutachten, das trotz angenommener hoher Werte unterhalb der gesetzlichen Grenzen liegt, nicht überzeugen. Abdo de Basso (CSU) warnte eindringlich, erst dann zu bauen, wenn der Plan das Wohlwollen der Bürger in der Römerhalde habe. Wolfgang Schrapp (FWG) sagte, dass gerade beim Abnehmen von Prüfungen mit Lärmbelästigung zu rechnen sei. Gerhard Schiele (SPD) schlug vor, Möglichkeiten einer Lärmschutzwand zu prüfen.

Der Investor erklärte, ihm sei am guten Auskommen sehr gelegen. Jeder könne bei ihm ganz persönlich Auskünfte einholen, anstatt Mutmaßungen anzustellen. (lor)

Bereits bei der Bürgerversammlung in Bellenberg sorgte die Hundeschule für Bedenken: Angst vor Lärm und Kot: Bellenberger sehen Hundeschule skeptisch



Themen Folgen