18:00 Uhr

Schlechte Nachrichten aus Altenstadt

Die Hangsanierung am Kirchberg in Herrenstetten hätte bereits beginnen sollen. Da die Fördermittel zeitlich begrenzt sind, drängt die Zeit.

Für den Umbau des Kirchenhangs in Herrenstetten fehlt die Zustimmung. An anderer Stelle fallen Fördergelder weg.

Von Armin Schmid

Mehrere Neuigkeiten aus der Altenstadter Kommunalpolitik sind kürzlich bei einer Versammlung der örtlichen CSU im Fokus gestanden – und es waren nicht nur gute Nachrichten dabei.

Bürgermeister Wolfgang Höß betonte, dass bei der Sanierung und Neugestaltung des Kirchenhangs in Herrenstetten auf der Zielgeraden ein Debakel droht. Die Bauarbeiten hätten längst beginnen sollen. Doch das Projekt kommt laut Höß derzeit nicht voran. Die Zeit drängt allerdings. Die Fördermittel aus dem „Eler“-Programm seien befristet. Höß erläuterte, dass das Landesamt für Denkmalpflege die Zustimmung verweigere – obwohl Bodenschürfungen seiner Meinung nach keinen wichtigen Befund ergeben hätten. „Ich bin in der Sache mittlerweile ziemlich verärgert.“ Die Untere Denkmalschutzbehörde im Landratsamt würde laut Höß eine Erlaubnis aussprechen, aber das Landesamt stimme nicht zu. Die Behörde wolle sich bei den Kosten aus der Verantwortung ziehen, vermutete der Bürgermeister. „Das werden wir nicht zulassen.“ Das Projekt solle durchgezogen werden. Die Förderung in Höhe von 200000 Euro dürfe nicht verfallen. Allerdings müsse die Hangsanierung bis Ende 2019 abgerechnet sein. Man habe eine Verlängerung des Förderzeitraums beantragt. Ob dies möglich ist, sei nicht sicher. Die Marktgemeinde müsse in diesem Fall wohl auf Konfrontationskurs zum Landesamt gehen, so Höß.

Weniger gute Nachrichten gab der Rathauschef auch zum Bau der Feuerwehrhäuser in Illereichen und Filzingen bekannt. Der Markt wolle in beiden Ortsteilen zeitgleich neue Feuerwehrhäuser erreichen. Nun sei davon auszugehen, dass die Förderung für die Stellplätze wesentlich geringer ausfällt, als angenommen. Man sei in beiden Fällen von Neubauten ausgegangen. Letztlich werde das Illereicher Feuerwehrgerätehaus ja bis auf die Grundmauern zurück- und neu aufgebaut. Die Regierung von Schwaben wolle beide Projekte als Sanierung einstufen. In Filzingen ist ein Stellplatz vorgesehen und im Illereicher Feuerwehrgerätehaus sind es zwei Fahrzeugboxen. Höß erläuterte, dass sich die Förderung für die drei Stellplätze um knapp 100000 Euro reduzieren werde. Das sei für ihn nicht nachvollziehbar, man müsse dies prüfen.

CSU Ortsvorsitzender Hubert Berger hob bei dem Treffen hervor, dass die Breitbanderschließung abgeschlossen sei. Der Ausbau der Illereicher Turnhalle sei ein Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit von Turnverein und Bürgern. Gelungen sei auch der Umbau der Handschuhfabrik, die Fördergelder seien dort gut angelegt. Schließlich habe man durch das Projekt der Verpflichtung nachkommen können, Flüchtlinge unterzubringen.

„Da tut sich was“ – das sagte Landrat Thorsten Freudenberger über Altenstadt. Mit der Neuen Mitte und dem neuen Marktplatz sei Beachtliches geschaffen worden. Die Nahversorgung sei durch die Filiale eines Discounters und die neue Seniorenwohnanlage gesichert.

