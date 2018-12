15:00 Uhr

Schnee blockiert Sicht: Fahrer verursacht Unfall

Weil ein Schneebrett auf der Windschutzscheibe lag, ist ein Autofahrer bei Buch auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein anderes Fahrzeug musste ausweichen - und landete im Straßengraben.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 46-jährige Mann am Sonntagmittag mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2018 von Buch in Richtung Krumbach, als plötzlich ein größeres Schneebrett auf der Windschutzscheibe dessen Sicht beeinträchtigte. In einer Rechtskurve geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn, so dass der entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Eine Kollision ereignete sich zwar nicht. Doch ein 31-jähriger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Sein Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro, so Schätzungen der Polizei.

