Schnee sorgt im Landkreis Neu-Ulm für Probleme auf den Straßen

Die Staatsstraße 2018 zwischen Obenhausen und Nordholz war am Montag wegen liegen gebliebener Lastwagen zeitweise blockiert.

Auf das Sturmtief „Eberhard“ folgt am Montagmorgen Glatteis. Polizei und Feuerwehren waren im Landkreis Neu-Ulm und im nördlichen Unterallgäu im Dauereinsatz.

Das Wetter spielt weiterhin verrückt. Nachdem in der vergangenen Woche noch milde Temperaturen herrschten und sich der Frühling mit großen Schritten zu nähern schien, wütete am Sonntag „Eberhard“.

Das Sturmtief richtete auch in der Region Schäden an: In Illereichen stürzte ein großer Ast auf ein Hausdach, bei Unterreichen knickte ein etwa zehn Meter hoher hölzerner Strommast ab. Zahlreiche Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Zwischen Neu-Ulm und Finningen wurde ein Auto offenbar von einer Windböe erfasst und von der Straße geschleudert. Eine 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und musste ins Krankenhaus.

Mehrere Bäume stürzen im Landkreis Neu-Ulm um

Darüber hinaus verzeichneten die Einsatzkräfte in der Region zahlreiche kleinere Vorkommnisse. Laut einem Sprecher der Polizei Illertissen seien mehrere Bäume umgestürzt, größere Vorfälle seien aber nicht zu vermelden. Nach Angaben der Pressestelle der Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mussten die Ordnungshüter im Kreis Neu-Ulm insgesamt etwa zwölf Mal ausrücken. Es handelte sich jedoch bis auf eine Ausnahme um umgestürzte Bäume und weggewehte Zäune. In Neu-Ulm erfasste am Sonntag eine Windböe einen 72-Jährigen in der Marienstraße und schleuderte ihn von seinem Fahrrad. Bei dem Sturz brach er sich ein Bein und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Kreisbrandrat Bernhard Schmidt, sprach auf Nachfrage von insgesamt 16 Einsätzen der Feuerwehren im Landkreis. Neun umgestürzte Bäume mussten am Wochenende von den Straßen beseitigt werden. An drei Biogasanlagen hatte es Teile der Anlagen fortgerissen.

In der Nacht auf Montag sanken die Temperaturen dann drastisch – und dadurch kamen am Morgen zum Sturm auch noch starke Schneefälle hinzu. Innerhalb kürzester Zeit waren die Straßen spiegelglatt. Das wurde vor allem den Sattelzug-Fahrern zum Verhängnis. Die Staatsstraße 2018 zwischen Obenhausen und Nordholz war durch liegengebliebene Lastwagen zeitweise blockiert. Die Feuerwehren Buch und Obenhausen sicherten den Streckenabschnitt, ein Schneepflug räumte die Straße frei und streute sie.

Fahrradfahrer kommt im nördlichen Unterallgäu wegen umgestürztem Baum zu Fall

„Insgesamt ist alles aber sehr glimpflich abgelaufen – da waren andere Regionen in Deutschland deutlich heftiger betroffen“, sagte Kreisbrandrat Schmidt am Montagnachmittag. Der Deutsche Wetterdienst hatte seine Unwetterwarnung für Schwaben bereits am Sonntagabend gegen 22 Uhr um eine Stufe zurückgesetzt.

Im nördlichen Unterallgäu waren die Feuerwehren am Wochenende ebenfalls viel beschäftigt und mussten etliche Male ausrücken. „Angesichts der Wetterlage sind wir aber mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagte Alexander Möbus, der Kreisbrandrat im Kreis Unterallgäu.

In erster Linie wurden bei den Einsätzen abgebrochene Äste beseitigt und Objekte gesichert. Auf der Niederrieder Straße bei Holzgünz verletzte sich ein 74-jähriger Fahrradfahrer am Sonntagnachmittag, als er wegen eines umgestürzten Baumes zu Fall kam. (dst, wis, loto)

