17:03 Uhr

Schneefall und Glätte führen zu mehreren Unfällen in der Region

Mehrere Unfälle haben sich am Dienstag auf rutschigen Straßen in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu ereignet.

Wetterbedingt haben sich am Dienstag im Landkreis Neu-Ulm und im Unterallgäu einige Verkehrsunfälle ereignet. Sie verliefen zumeist glimpflich.

Mit dem einsetzenden Schneefall ist am Dienstag die Anzahl der gemeldeten Verkehrsunfälle in der Region gestiegen. Das Einsatzaufkommen abseits des Straßenverkehrs war dagegen im normalen Rahmen, wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte.

Die Polizei meldet insgesamt drei Unfälle mit Verletzten

Im Kreis Neu-Ulm verschlechterten sich die Straßenverhältnisse bereits am Vormittag von 10 Uhr an. Dort meldete die Polizei bis zum Nachmittag 14 Unfälle mit Sachschaden und einen Unfall mit Verletzten. Im Unterallgäu und in Memmingen kam es in dem Zeitraum laut Polizei zu zwölf Verkehrsunfällen mit Sachschaden und zwei Unfällen mit Verletzten.

Im Schnitt des Jahres 2019 registrierte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im Schutzbereich insgesamt pro Tag 83 Verkehrsunfälle. Zum Vergleich: Am Dienstag waren es zwischen 0 Uhr und 16.15 Uhr bereits 61 gemeldete Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsgebiet. Die meisten Unfälle verliefen glücklicherweise glimpflich, es kam lediglich zu leichten Verletzungen. (az)

