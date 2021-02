vor 33 Min.

Schneeverwehungen führen zu Unfall in Vöhringen: Auto rollt in Feld

Ein Autofahrer verliert wegen Schneeverwehungen zwischen Senden und Vöhringen die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw wird stark beschädigt.

Plötzlich auftretende Schneeverwehungen haben auf der Staatsstraße 2031 zwischen Senden und Vöhringen zu einem Unfall geführt. Ein Autofahrer hat dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Die Polizei Illertissen schätzt den Schaden auf mehr als 3000 Euro

Der 24-Jährige war am Samstagmittag nach Angaben der Polizei mit seinem Pkw von Senden in Richtung Vöhringen unterwegs. Nach ersten Ermittlungen traten im Verlauf der Fahrt plötzlich so starke Schneeverwehungen auf, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam.

Nachdem das Fahrzeug in einem Feld zum Stehen kam und aufgrund des Unfallschadens nicht mehr fahrbereit war, musste dieses durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden dürfte sich dem Polizeibericht zufolge auf mehr als 3000 Euro belaufen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen