Schockanruf in Weißenhorn: Betrüger fordern 20.000 Euro von Seniorin

Eine unbekannte Anruferin informiert eine betagte Frau aus Weißenhorn über einen angeblichen Verkehrsunfall. Die Seniorin lässt sich nicht täuschen.

Mit einem Schockanruf haben Betrüger versucht, eine Seniorin in Weißenhorn um 20.000 Euro zu erleichtern. Glücklicherweise ging der Plan nicht auf, die Angerufene wendete sich rechtzeitig an die Polizei.

Falsche Polizistin sagte Frau aus Weißenhorn, dass 20.000 Euro fällig seien

Gegen 15.10 Uhr am Dienstag erhielt die sehr betagte Frau nach Angaben der Polizei einen Anruf von einer unbekannten Telefonnummer. Eine Frau gab mit weinerlicher Stimme vor, die Schwiegertochter zu sein und einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem jemand getötet worden sein soll. Während des Gesprächs gab die Anruferin den Hörer an eine andere Frau weiter, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Sie sagte, dass für die Schwiegertochter eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro fällig sei.

Die angerufene Frau antwortete, dass sie die 20.000 Euro nicht sofort verfügbar habe und dass sie dies zuerst mit ihrem Schwiegersohn besprechen müsse, der nebenan wohne. Dies versuchte die Anruferin zu verhindern, woraufhin die Seniorin das Gespräch beendete und die Polizei verständigte. Weitere Anrufe der Betrüger erfolgten nicht. (AZ)

