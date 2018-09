vor 51 Min.

Schotterpiste, ade: Heute wird die Vöhlinstraße asphaltiert

Schotterpiste ade: Die Vöhlinstraße wird asphaltiert. In wenigen Stunden soll die wichtige Verkehrsasche in Illertissen dann wieder befahren werden können.

Am Montagmorgen hat die Befestigung der wichtigen Verkehrsachse in Illertissen begonnen. In einigen Stunden heißt es: freie Fahrt. Hier ein Video.

Die Vöhlinstraße wird am heutigen Montag befestigt: Am Morgen haben die Arbeiten begonnen, in einigen Stunden sollen sie abgeschlossen sein - und die wichtige Verkehrsachse wieder für den Verkehr freigegeben werden. „Das geht schnell“, sagte ein Mitarbeiter der ausführenden Firma. Man komme sehr gut voran, die Arbeiten lägen voll im Zeitplan. Als Termin für die Fertigstellung ist Ende Oktober vereinbart. Die Straße könne nun erst einmal befahren werden, in zwei Wochen muss allerdings noch einmal kurz gesperrt werden. Dann erfolgen die Feinarbeiten. (az)

