14.03.2018

Schräges Musical im Kolleg

Landestheater spielt „Shockheaded Peter“

Sie tragen bunte Frisuren und sind schräg drauf: Schillernde Figuren bevölkern in dem Musical „Shockheaded Peter“ die Bühne. Diese sogenannte Junk-Opera basiert inhaltlich auf dem bekannten Kinderbuch „Der Struwwelpeter“ und ist am Mittwoch, 4. April, in der Festhalle des Kollegs in Illertissen zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr. Aufgeführt wird das Stück vom Landestheater Schwaben.

Der Präsentation in Illertissen geht ein lange Aufführungsgeschichte voraus: Seit dem Jahr 1998 treibt „Shockheaded Peter“ sein Unwesen, Dutzende Male wurde die Adaption des britischen Musikertrios Tiger Lilliesaufgeführt, unter anderem am Wiener Burgtheater und am Schauspielhaus in Hannover. Im Jahr 1845 erschien das Kinderbuch mit dem beeindruckenden Titelbild, das den kammscheuen Struwwelpeter mit seiner Mähne zeigt. Das Werk mit seinen tiefschwarzen Pädagogik-Ansätzen verfasste der Frankfurter Kinderarzt Hoffmann für seinen dreijährigen Sohn – er hatte kein Weihnachtsgeschenk gefunden. Bis heute sind die grausamen Geschichten um den Zappel-Philipp, den kleinen Feuerteufel Pauline und den Daumenlutscher Grusel-Klassiker der Kinderbuchliteratur. Die Tiger Lillies vertonten die Vorlage und erfanden ein Genre zwischen Musical und Theaterrevue: Zirkusatmosphäre, Punk und Gruselmärchen – das alles soll beim „Shockheaded Peter“ geboten werden.

Die Inszenierung von Krystyn Tuschhoff mit dem Landestheater Schwaben überzeuge durch Bühnengestaltung, Kostüme und durch mitreißende Musik, heißt es. Die Band sitzt dabei auf der Bühne. (az)

Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro im Bürgerbüro lllertissen, Telefon 07303/1720, bei Buch & Musik, 07303/928464, im Mehrgenerationentreff, 07303/900215, und an der Abendkasse für 20 Euro.

