Schranke am Kellmünzer Badesee gefällt nicht allen

Plus Am Kellmünzer Badesee ist eine Fläche verfüllt worden, Schranken sollen Fahrzeuge abhalten. Doch nicht alle Gemeinderäte sind von dem Vorgehen angetan.

Eine kontroverse Beratung löste ein Multifunktionsplatz am Kellmünzer Badesee in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung aus. Dabei ging es um die Entstehungsgeschichte der 550 Quadratmeter großen Fläche - und auch um die künftige Verwendung.

Nach Abschluss mehrerer Straßenbaumaßnahmen im Ort - unter anderem der Illertalstraße und der Römerstraße - war am Seefeld Boden in größerem Umfang verfüllt und eingeebnet worden. Da laut Bürgermeister Michael Obst eine größere Menge an gutem Kiesmaterial zur Verfügung stand, wurde dies schwerpunktmäßig an der nordwestlichen Ecke oberflächlich eingebracht. Dadurch sei dann auf rund zehn Prozent der Gesamtfläche von 5700 Quadratmetern eine versickerungsoffene, multifunktionale Fläche entstanden. Obst sagte, dass diese Kiesfläche künftig Besuchern des Motorradtreffens, als Parkfläche für den Fischereiverein oder als Parkplatz für Besucher oder Senioren dienen könne. Eine Nutzung als Holzlagerplatz, als Spielfläche oder als zusätzliche Parkfläche für die Badezeit während der Sommermonate wäre ebenfalls denkbar.

Schranken am Kellmünzer See: Das sagen die Gemeinderäte

Eine neu angebrachte Schranke verhindere, dass Fahrzeuge in Richtung Liegewiese einfahren. Die vorhandene Schranke am Steinweg sei in einem schlechten Zustand und müsse daher erneuert werden. Durch die entstehende Schleusenwirkung zwischen den beiden Schranken könne man die Nutzung der Freifläche individuell steuern.

Doch längst nicht alle Gemeinderäte waren damit einverstanden. Mehrere Ratsmitglieder betonten, dass das Bauvorhaben nicht abgestimmt war. Teresa Bürzle sagte, dass sich der Bedarf für eine Schranke samt Parkplatz an der Stelle nicht erschieße. Schließlich sei noch nicht klar, was die Gemeinde mit dem Platz vorhat. Ein Rückbau mache aber jetzt auch keinen Sinn mehr. Am besten sei, dass man es für den Moment so belasse, wie es ist.

Kellmünz: Gemeinderat kritisiert Kommunikation im Gremium

Valentin Funke fand den Zeitpunkt für die Umsetzung ungünstig. Immerhin laufe gerade eine Bürgerbefragung zur Gestaltung des geplanten Baugebiets am Seefeld. Bürgermeister Obst erläuterte, dass die ganze Fläche eingeebnet und begrünt werden müsse. Sonst verstoße die Gemeinde gegen einen wasserrechtlichen Bescheid. Teresa Bürzle betonte, dass Schranke, Hecke und Kiesparkplatz nicht zur Umsetzung angestanden wären. Christian Kuhn meinte, dass man die Kommunikation im Ratsgremium verbessern müsse. Er habe nichts von der Gestaltung des Platzes gewusst. Die Marktgemeinderäte sprachen sich am Ende einstimmig dafür aus, Schranke und Multifunktionsplatz so zu belassen.

