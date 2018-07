06.07.2018

Schritt zu neuen Bauplätzen

Der Marktrat will Voraussetzungen für eine Bebauung schaffen.

Kellmünz lässt Plan ändern

Der Kellmünzer Marktgemeinderat hat eine Änderung des Bebauungsplans „Östlich der Straße am Sandberg“ beschlossen. Diese betrifft lediglich den nördlichen Teil des Areals. Ursprüngliches Ziel war es, das ganze Gebiet zu überplanen und zu bebauen. Da es nach Auskunft von Bürgermeister Michael Obst aber nicht gelungen ist, in den Besitz aller erforderlichen Grundstücke zu kommen, hat das Gremium nun eine kleinere Variante in Erwägung gezogen.

Im ersten Schritt soll nun der Grundstücksbereich überplant werden, der sich bereits im Besitz der Marktgemeinde befindet. Hierzu muss der Planungsumfang des Baugebiets zurückgenommen werden. Das Vorhaben eines Investors, der größere Wohnhäuser auf dem Gelände verwirklichen wollte, hat sich nach Aussage des Bürgermeisters ebenfalls zerschlagen.

Die neue Planung soll nun so ausgelegt werden, dass ein Bau von Einfamilienhäusern möglich wird. Denn die Nachfrage nach Wohnraum ist in Kellmünz nach wie vor sehr hoch. Michael Obst berichtete, dass derzeit weit mehr als zehn Interessenten vorhanden seien, deren Grundstückswünsche nicht erfüllt werden können.

Nun soll zunächst der Grundstücksbereich in Verlängerung der Friedhofstraße für eine Bebauung überplant werden. Die Räte stimmten der Änderung des Plans mehrheitlich zu. (sar)

Themen Folgen